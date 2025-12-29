Реклама

Наука и техника
15:33, 29 декабря 2025Наука и техника

Названы самые популярные смартфоны

Xiaomi Redmi 15C стал самым продаваемым смартфоном в России перед Новым годом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Xiaomi Redmi 15C оказался самым продаваемым смартфоном в преддверии новогодних праздников. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Модель от Xiaomi лидировала в количественном выражении. На втором и третьем местах разместился Redmi A5 в двух версиях — с 3 гигабайт оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти и с 4 и 128 гигабайтами памяти соответственно. Ниже расположился Huawei nova Y73, доступный в вариантах 128 и 256 гигабайт встроенной памяти.

В денежном выражении традиционно лидировали устройства Apple. Самыми популярным моделями назвали iPhone 16 и iPhone 17 (оба — 256 гигабайт встроенной памяти), а также iPhone 13 (128 гигабайт). Кроме того, в список попали Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 80 и Redmi 15C.

«Россияне традиционно выбирают технику и электронику в качестве наиболее желанных новогодних подарков для родных и близких. В топе — смартфоны, смарт-часы и браслеты, планшеты и техника для кухни», — заметил руководитель компании «М.Видео» Владислав Бакальчук.

В конце декабря журналисты издания Android Authority назвали худших производителей смартфонов в 2025 году. В список попали HMD Global, Realme и Sony.

