Трамп «травмировал» Зеленского

Politico: Зеленский все еще «травмирован» встречей с Трампом в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский «травмирован» встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоялась в феврале 2025 года в Белом доме. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Зеленский по-прежнему несколько травмирован своей провальной встречей с Трампом и вице-президентом [США] Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне в феврале», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, украинский лидер на этом фоне хотел заручиться поддержкой своих европейских коллег. В частности, перед встречей с Трампом в Мар-а-Лаго он провел разговоры с лидерами ЕС и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее во Флориде завершились переговоры лидеров США и Украины. После этого Трамп и Зеленский провели видеоконференцию с европейскими лидерами.