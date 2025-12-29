Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:42, 29 декабря 2025Мир

Трамп высказался о погибших на Украине американцах

Трамп заявил, что ему жаль погибших на Украине американцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о воюющих на Украине американцах. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти», — сказал он, отвечая на вопрос, что он может сказать семьям погибших на Украине американцев.

Трамп подчеркнул, что среди погибших наемников были и известные люди, но воздержался от конкретных примеров.

Ранее президент США высказал мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине находится уже на заключительной стадии. Он отметил, что не устанавливает крайних сроков в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Макрон сделал заявление после разговора с Зеленским и Трампом

    Трамп высказался о погибших на Украине американцах

    Названо «единственное сущностное» заявление Трампа после встречи с Зеленским

    Дело Долиной войдет в юридические учебники

    Тревел-блогер описал Австралию фразой «туалеты как отель, а вокруг бомжи»

    Служба спасения зафиксировала падение фрагмента ракеты в Якутии

    Российский боевой лазер впервые уничтожил дрон в километре от себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok