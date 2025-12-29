Трамп высказался о погибших на Украине американцах

Трамп заявил, что ему жаль погибших на Украине американцев

Президент США Дональд Трамп высказался о воюющих на Украине американцах. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти», — сказал он, отвечая на вопрос, что он может сказать семьям погибших на Украине американцев.

Трамп подчеркнул, что среди погибших наемников были и известные люди, но воздержался от конкретных примеров.

Ранее президент США высказал мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине находится уже на заключительной стадии. Он отметил, что не устанавливает крайних сроков в этом вопросе.