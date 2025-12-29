Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:00, 29 декабря 2025Экономика

Траты россиян на покупку машин с пробегом сократились

ТАСС: Россияне сократили расходы на покупку автомобилей с пробегом
Светлана Ходос

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ноябре 2025 года расходы граждан России на приобретение автомобиля на вторичном рынке сократились до 754 миллиардов рублей, что на 9 процентов меньше, чем месяцем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

Объем вторичного рынка в ноябре составил 588,7 тысячи транспортных средств. Этот показатель на 29 процентов больше, чем в ноябре 2024 года, но при этом на 8,6 процента меньше, чем в октябре 2025 года. Наибольшим спросом пользуются подержанные машины в возрасте до пяти лет — в прошлом месяце доля трат на них составила 278 миллиардов рублей, что составляет 36,9 процента от всех трат.

А вот объем продаж автомобилей возрастом от пяти до девяти лет снизился на 1,5 процента, до 29,6 процента, а всего покупатели потратили на них 225,5 миллиарда рублей. Доля транспортных средств старше 10 лет осталась практически без изменений и составляет 33,5 процента рынка. В ноябре россияне потратили на покупку 252,6 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что самыми востребованными на вторичном рынке России остаются автомобили японских марок, которые разошлись тиражом 152,6 тысячи экземпляров. На российские машины пришлось 148,9 тысячи сделок, на европейские — 132,8 тысячи сделок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok