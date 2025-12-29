Траты россиян на покупку машин с пробегом сократились

ТАСС: Россияне сократили расходы на покупку автомобилей с пробегом

В ноябре 2025 года расходы граждан России на приобретение автомобиля на вторичном рынке сократились до 754 миллиардов рублей, что на 9 процентов меньше, чем месяцем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

Объем вторичного рынка в ноябре составил 588,7 тысячи транспортных средств. Этот показатель на 29 процентов больше, чем в ноябре 2024 года, но при этом на 8,6 процента меньше, чем в октябре 2025 года. Наибольшим спросом пользуются подержанные машины в возрасте до пяти лет — в прошлом месяце доля трат на них составила 278 миллиардов рублей, что составляет 36,9 процента от всех трат.

А вот объем продаж автомобилей возрастом от пяти до девяти лет снизился на 1,5 процента, до 29,6 процента, а всего покупатели потратили на них 225,5 миллиарда рублей. Доля транспортных средств старше 10 лет осталась практически без изменений и составляет 33,5 процента рынка. В ноябре россияне потратили на покупку 252,6 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что самыми востребованными на вторичном рынке России остаются автомобили японских марок, которые разошлись тиражом 152,6 тысячи экземпляров. На российские машины пришлось 148,9 тысячи сделок, на европейские — 132,8 тысячи сделок.

