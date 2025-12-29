Тревел-блогер описал Австралию фразой «туалеты как отель, а вокруг бомжи»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Австралии и описал ее фразой «туалеты как отель, а вокруг бомжи». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в австралийских парках газон подстрижен так, будто у него есть личный стилист, на столиках нет липких пятен, бесплатные газовые мангалы работают, а в туалетах так чисто, что можно лечь на пол. Тим пояснил, что в Австралии парки — это не «украшение города», а инфраструктура — как дороги, свет или вода. Их не делают для галочки и не забрасывают после открытия, а обслуживают постоянно.

Путешественник также отметил, что в городах эти парки часто оккупированы бездомными. «Потому что там безопасно. Потому что там есть туалет, душ, тень и ощущение, что ты все еще часть общества, а не мусор, который надо спрятать за забор. Парадокс в том, что чем больше там бомжей, тем чище там все остается. Потому что система не говорит: "Ну, раз бомжи, то и так сойдет". Система говорит: "Значит, убирать будем чаще"», — констатировал блогер.

Австралия не решила проблему бездомности, добавил он. Однако в этой стране научились сохранять общественные места в хорошем виде, даже если они становятся последним прибежищем для тех, кто выпал из жизни. «Тут не делают вид, что бомжей нет. Их просто не используют как оправдание для грязи», — заключил Тим.

Ранее этот же тревел-блогер описал Австралию фразой «девочки в бикини прямо на улицах, чистота и порядок». Местных жителей он назвал расслабленными и умиротворенными, «будто им выдали пожизненную подписку на дзен».