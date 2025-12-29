Реклама

Экономика
10:20, 29 декабря 2025Экономика

ЦБ спрогнозировал рост популярности двух способов платежей в России

ЦБ: QR-коды и биометрия станут основными способами платежей в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В среднесрочной перспективе QR-коды и биометрия станут основными способами платежей в России. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина. Ее слова приводит ТАСС.

В настоящее время, пояснила она, биометрией при оплате товаров регулярно пользуются несколько миллионов россиян. Ежемесячный оборот биоэквайринга составляет около 20 миллионов платежей, уточнила Бакина.

Вышеперечисленные способы платежей, отметила она, продолжат набирать популярность у граждан, полагает руководитель департамента регулятора. К 2030 году, согласно ожиданиям ЦБ, доля QR-кодов, биометрии и других некарточных платежных инструментов в структуре безналичных оплат может превысить 20-25 процентов.

Ранее она заявила о снижении количества операций по банковским картам в России. По итогам июля-сентября показатель сократился на 3 процента, а совокупный объем платежей — на 8 процентов.

В начале ноября в «Скоринг бюро» отметили, что после затяжного сокращения выдачи кредитных карт отечественные финансовые организации впервые столкнулись с падением их количества на руках граждан. Темпы выдачи подобных банковских продуктов начали замедляться в конце 2024 года, а по итогам сентября 2025-го банкам удалось оформить лишь 991,3 тысячи кредитов, хотя прежде объемы составляли 5-7 миллионов в квартал.

