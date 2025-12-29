Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 29 декабря 2025Бывший СССР

Украина впервые присоединилась к учениям по отработке пятой статьи НАТО

ВСУ впервые приняли участие в учениях по отработке пятой статьи НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Представители совместного центра «НАТО — Украина» присоединились к учениям LOYAL DOLOS 2025, в ходе которых отрабатывался механизм пятой статьи Устава альянса. Об этом сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Впервые представители Украины приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности альянса», — заявили в ведомстве.

По данным Генштаба, в мероприятиях, которые проходили по всей Европе, приняли участие около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов. Участникам учений показывали маневры, направленные на слаженность действий во время сухопутных операций в нескольких местах одновременно. Генштаб отмечает, что такие учения соответствуют стратегии НАТО по формированию более гибких и адаптивных сил.

Ранее стало известно, что российские удары возмездия шокировали восточный фланг НАТО. Сообщается, что Польша подняла в воздух воздушные судна и привела системы ПВО в состояние готовности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась освобождать квартиру Лурье до Нового года. Что потребовала певица?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Собчак посетила салон красоты с сумкой в виде спагетти за 250 тысяч рублей

    В России увидели перспективы в урегулировании украинского конфликта

    Туристка сорвалась со скалы в Австралии, ударилась головой и чудом выжила

    В Европе выросли цены на газ

    В Кремле указали Украине на потерю земель

    Объевшийся мандаринами в российском магазине попал на видео

    Доктор Мясников рассказал о пьющих «на убой» американцах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok