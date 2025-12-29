Украина впервые присоединилась к учениям по отработке пятой статьи НАТО

ВСУ впервые приняли участие в учениях по отработке пятой статьи НАТО

Представители совместного центра «НАТО — Украина» присоединились к учениям LOYAL DOLOS 2025, в ходе которых отрабатывался механизм пятой статьи Устава альянса. Об этом сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Впервые представители Украины приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности альянса», — заявили в ведомстве.

По данным Генштаба, в мероприятиях, которые проходили по всей Европе, приняли участие около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов. Участникам учений показывали маневры, направленные на слаженность действий во время сухопутных операций в нескольких местах одновременно. Генштаб отмечает, что такие учения соответствуют стратегии НАТО по формированию более гибких и адаптивных сил.

