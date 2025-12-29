В Харьковской области Росгвардейцы уничтожили БТР ВСУ с группой эвакуации

В Харьковской области Росгвардейцы уничтожили БТР ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видео в ходе воздушной разведки операторами БПЛА была обнаружена бронированная машина «Козак» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Цель ликвидировали дроном-камикадзе на оптоволокне. Повторный запуск дрона и объективный контроль подтвердили поражение цели.

Прибывшая за техникой группа эвакуации была уничтожена военнослужащими 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли целую штурмовую группу около Лимана.