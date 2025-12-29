РИА Новости: ВСУ потеряли целую штурмовую группу в лесу около Лимана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли целую штурмовую группу в лесу около населенного пункта Лиман в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, противник попытался вернуть утраченные позиции, проведя контратаку.

«В результате неудачной атаки потерял 50 процентов штурмовой группы убитыми и 50 процентов ранеными», — заключил представитель силовых структур.

О взятии Вооруженными силами (ВС) России под контроль села Лиман стало известно 11 декабря. Боевые действия вели подразделения группировки войск «Север». Бойцам также удалось нанести поражение четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка.