Депутат Якубовский заявил, что Киев ставит интересы кураторов выше нужд Украины

Атакой на резиденцию президента России Владимира Путина Киев в очередной раз доказал, что интересы внешних кураторов, в первую очередь из Великобритании, для него гораздо важнее нужд украинского народа. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По его словам, власти в очередной раз пытаются сорвать переговорный процесс.

Парламентарий подчеркнул, что такие провокации носят показательный характер и укладываются в логику «перформанса, а не реальной политики». По словам Якубовского, цель таких провокаций — создать информационный шум и попытаться сорвать уже запущенные переговорные механизмы.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что ответ на атаку Украины на резиденцию Владимира Путина будет не дипломатическим.