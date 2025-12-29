Реклама

Россия
23:54, 29 декабря 2025Россия

В атаке на резиденицию Путина увидели угрозу срыва переговоров

Депутат Якубовский заявил, что Киев ставит интересы кураторов выше нужд Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Атакой на резиденцию президента России Владимира Путина Киев в очередной раз доказал, что интересы внешних кураторов, в первую очередь из Великобритании, для него гораздо важнее нужд украинского народа. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По его словам, власти в очередной раз пытаются сорвать переговорный процесс.

Парламентарий подчеркнул, что такие провокации носят показательный характер и укладываются в логику «перформанса, а не реальной политики». По словам Якубовского, цель таких провокаций — создать информационный шум и попытаться сорвать уже запущенные переговорные механизмы.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что ответ на атаку Украины на резиденцию Владимира Путина будет не дипломатическим.

