В кавказском регионе России муж сразу после свадьбы вернул супругу родителям и поплатился

В Ингушетии суд оштрафовал обвинившего жену в добрачной связи мужчину

В Ингушетии 52-летний предприниматель из Назрани, который на третий день после свадьбы обвинил 22-летнюю супругу в добрачной связи и вернул ее родителям, поплатился штрафом за клевету. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечает автор материала, в кавказских регионах России связь девушки с другим мужчиной до брака порицается и может привести к сложностям с вступлением в брак и ухудшению отношений с родственниками. Поэтому сразу после бракосочетания муж насильно отвел супругу к гинекологу, который выдал справку, что россиянка является девственницей. Несмотря на это, на третий день замужества бизнесмен привез жену к дому ее родителей, высадил и уехал.

По информации издания, отец девушки является участником специальной военной операции. Вместе с женой они решили обратиться в суд, а также написали в полицию заявление о клевете. В результате назначенная в ходе разбирательства судебно-медицинская экспертиза подтвердила результат первого врачебного осмотра.

На суде ответчик изменил первоначальные показания, заявив, что ему не понравился характер жены, что стало причиной расторжения брака. Однако судья встал на сторону истцов, оштрафовав предпринимателя на 50 тысяч рублей.

Ранее в Омске боец ММА сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине. В беседе с участковым мужчина заявил, что не бил супругу. Однако женщина намерена пройти судмедэкспертизу и наказать обидчика.

