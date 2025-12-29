В команде Зеленского оценили встречу с Трампом

«РБК-Украина»: Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прошла очень содержательно. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на команду украинского лидера.

«Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время», — заявил источник издания.

Телеканал NBC сообщал, что Зеленский хотел обсудить с лидером США вопрос восстановления Украины. Отдельно отмечалось, что по итогам встречи может пройти совместная пресс-конференция.

Ранее стало известно, что встреча лидеров двух стран завершилась. В настоящее время главы государств проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, в которой также участвует премьер-министр Италии Джорджа Мелони.