00:38, 29 декабря 2025Бывший СССР

В команде Зеленского оценили встречу с Трампом

«РБК-Украина»: Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно
Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прошла очень содержательно. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на команду украинского лидера.

«Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время», — заявил источник издания.

Телеканал NBC сообщал, что Зеленский хотел обсудить с лидером США вопрос восстановления Украины. Отдельно отмечалось, что по итогам встречи может пройти совместная пресс-конференция.

Ранее стало известно, что встреча лидеров двух стран завершилась. В настоящее время главы государств проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, в которой также участвует премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

