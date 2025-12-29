Реклама

04:49, 29 декабря 2025Мир

В Конгрессе США назвали угрозу миру на Украине

Конгрессвумен Луна: Многие политики выступают против мира на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Многие политики, включая представителей и Демократической, и Республиканской партии США, выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине. Угрозу миру назвала член палаты представителей США Анна Паулина Луна в эфире телеканала Fox News.

«Есть много людей, и не только демократов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы это мирное соглашение состоялось, потому что многие из них имеют личную заинтересованность в оборонных подрядчиках, их личные инвестиции связаны с акциями этих компаний. Поэтому мы видим сопротивление», — сказала она.

Конгрессвуман также выразила уверенность в том, что, несмотря на сопротивление политиков, украинский кризис будет урегулирован.

Ранее Анна Паулина Луна спрогнозировала сроки урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, это может произойти в ближайшем будущем.

