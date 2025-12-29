В Кремле рассказали о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится скоро. Об этом рассказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В самое ближайшее время», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, когда состоится телефонный разговор лидеров после переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент США утвердительно ответил на вопрос, обсуждал ли он с российским лидером возможные время и место новой встречи. Он также заявил, что мирные переговоры находятся на финишной прямой, и конфликт «или остановится, или будет очень долго длиться».