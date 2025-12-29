Реклама

14:17, 29 декабря 2025Россия

В Ленобласти 14-летняя школьница потеряла почти литр крови из-за пирсинга

В Ленобласти школьница проколола губу и потеряла почти литр крови
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области 14-летняя школьница потеряла почти литр крови после того, как сделала пирсинг на губе. Об этом сообщается на странице региональной скорой помощи во «ВКонтакте».

Как стало известно, мастера девочка нашла через знакомых. Мужчина прошел курсы младшего медперсонала и проводил процедуру в одном из торговых центров. В первое время результат не вызывал опасений. Однако на следующий день губа подростка опухла, а еще через двое суток началось сильное кровотечение, после чего мать пострадавший вызвала медиков.

По словам врача Токсовской подстанции скорой помощи Александра Зарипова, когда он приехал на вызов, весь пол ванной до коридора и раковина были залиты кровью. «По моим зрительным подсчетам, девочка потеряла почти литр крови.
Быстро ввёл ей необходимый препарат, приложил лед, кровотечение уменьшилось», — рассказал он.

Ранее десятки пациенток известного косметолога из Махачкалы назвали ее мясником и обвинили в изуродованных телах. По словам клиенток, специалист не имеет медицинского образования и лицензии на практику.

