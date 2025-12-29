Реклама

Экономика
16:12, 29 декабря 2025Экономика

В Москве закроют две станции метро

В Москве временно закроют участок метро от «Новокосино» до «Новогиреево»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Москве временно закроют участок метро от станции «Новокосино» до «Новогиреево» Калининской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

Ограничение будет действовать в праздничные дни с 9 по 11 января. В период приостановки движения поездов вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы КМ, которые будут перевозить пассажиров с 5:20 утра до 2:00 ночи без остановок. Помимо этого, пассажирам предложили еще одну альтернативу — воспользоваться линией D4.

Решение временно закрыть станции связано с проведением работ в тоннеле. В пресс-службе дептранса пассажиров призвали заблаговременно планировать маршрут передвижения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен в Новый год будет работать круглосуточно.

