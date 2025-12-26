Москвичам рассказали о работе парковок и транспорта в Новый год

Собянин: Метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь

Московский метрополитен в Новый год будет работать круглосуточно. О работе столичного транспорта в праздники мэр города Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале.

Московское центральное кольцо (МЦК) также будет работать без перерывов всю новогоднюю ночь. При этом работа Московских центральных диаметров (МЦД) продлится до трех часов ночи, предупреждает градоначальник. В течение всей ночи по столице будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, а также 18 трамвайных маршрутов, в том числе и первый Московский трамвайный диаметр Т1. Изменения не повлияют на работу 18 регулярных ночных маршрутов, подчеркнул Собянин.

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с восьми часов вечера 31 декабря до шести утра 1 января будет бесплатным. На МЦД введенная мера не распространится — проезд будет осуществляться по действующим тарифам. Кроме того, в метрополитене будет организована трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Что касается последующих праздников, в ночь на Рождество, 7 января, метро и МЦК будут работать до двух часов, а МЦД — до трех часов. Работа наземного городского транспорта в составе 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов будет продлена до полчетвертого утра, помимо 18 регулярных ночных маршрутов.

Парковка с 31-го числа по 10-е на улицах Москвы будет бесплатной, заверил Собянин. 11 января парковки продолжат работать по тарифам воскресного дня на большинстве улиц за исключением тех, где действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час. Также платной останется парковка в зонах динамического тарифа. Праздники также не повлияют на работу парковок со шлагбаумом.

