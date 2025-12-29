В регионе России мигрантам запретили работать курьерами и таксистами

В Курской области мигрантам с 2026 года запретили работать в ряде сфер. Постановление подписал глава российского региона Александр Хинштейн.

В частности, иностранные специалисты не смогут работать в регионе специалистами по подбору персонала, курьерами и таксистами, водителями автобусов и грузовых машин. Также их не возьмут на работу в общепит.

«Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов», — пояснил Хинштейн.

В течение трех месяцев работодатели в регионе должны будут расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мигрантам запретили работать в 88 сферах. В обновленный список включили сферы информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов и страхования, культуры, деятельности общественных и некоммерческих организаций.