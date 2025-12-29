Украинский лидер Владимир Зеленский постарается максимально долго держаться за свое кресло. Такое мнение РИА Новости высказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Политик указал, что именно Зеленский является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений, поскольку напрямую заинтересован в продолжении конфликта. В этом его поддерживают правящие элиты в Брюсселе и Лондоне, добавил Косачев.
«Источником власти на Украине сегодня является не народ, а внешние силы, которые и определены в конституции страны как национальные цели – ЕС и НАТО. Как там решат, так и будет», — резюмировал законотворец.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что в скором времени Зеленский лишится всех возможностей продолжать конфликт. «Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется», — отметил эксперт.