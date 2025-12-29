Реклама

Бывший СССР
06:53, 29 декабря 2025Бывший СССР

В России рассказали о намерении Зеленского максимально долго держаться за свое кресло

Косачев заявил, что Зеленский намерен долго держаться за свое кресло
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Украинский лидер Владимир Зеленский постарается максимально долго держаться за свое кресло. Такое мнение РИА Новости высказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Политик указал, что именно Зеленский является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений, поскольку напрямую заинтересован в продолжении конфликта. В этом его поддерживают правящие элиты в Брюсселе и Лондоне, добавил Косачев.

«Источником власти на Украине сегодня является не народ, а внешние силы, которые и определены в конституции страны как национальные цели – ЕС и НАТО. Как там решат, так и будет», — резюмировал законотворец.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что в скором времени Зеленский лишится всех возможностей продолжать конфликт. «Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется», — отметил эксперт.

