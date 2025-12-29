В России разъяснили слова Трампа о «большой щедрости» Путина

Депутат Кирьянов: Россия может рассмотреть вопрос гуманитарной поддержки Украины

Россия готова рассматривать вопросы гуманитарной поддержки населения Украины, но при определенных условиях, рассказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет видеть Украину успешной. По его словам, РФ также готова оказать помощь в восстановлении Украины. Путин проявил в этом вопросе «очень большую щедрость».

Депутат отметил, что Трамп является не лучшим источником информации, поскольку часто допускает различного рода искажения. Также он подчеркнул, что Россия не может относиться к Украине так же, как к другим странам, с которыми она не была связана братскими узами и которые не были частью ее исторического прошлого.

«Поэтому рассматривать вопросы гуманитарной поддержки населения, помощи в восстановлении инфраструктуры вполне возможно. Но это только при условии, что Украина станет дружественным государством при соблюдении всех параметров, которые обеспечивают национальный интерес и национальную безопасность Российской Федерации», — пояснил Кирьянов.

Ранее президент США назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете Донбасса.