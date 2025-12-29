В России выдадут меньше ипотеки

«Дом.РФ»: Объем выдачи ипотеки сократится на 10 % в 2025 году

По итогам 2025 года объемы выдачи ипотеки в России сократятся на 10 процентов год к году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Всего за год будет выдано 950 тысяч кредитов на 4,4 триллиона рублей. Показатель снизился не только по объему, но и по количеству — на 30 процентов. Ожидается, что выдачи по льготным программам останутся на уровне 2024 года (600 тысяч на 3,5 триллиона рублей), а по рыночным — сократятся наполовину по количеству (350 тысяч кредитов) и на 40 процентов по сумме (890 миллиардов рублей).

При этом в декабре будет выдано 150 тысяч кредитов на 735 миллиарда рублей — на 100 процентов больше, чем в декабря 2024-го по количеству и на 150 процентов — по объему. Больше было выдано только в рекордном декабре 2023 года — 197 тысяч на 785 миллиардов рублей.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что объемы реализации жилья в России в 2025 году снизились.