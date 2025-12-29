Реклама

Россия
14:07, 29 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о допустимом формате иностранного контроля за миром на Украине

Депутат Чепа: Иностранцы могут находиться на Украине для мониторинга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Присутствие представителей западных стран на Украине могло бы быть допустимым для России, в случае если они будут выполнять исключительно функции мониторинга и не смогут принимать участие в боевых действиях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Иностранные представители могут находиться на Украине после завершения конфликта. Но только для выполнения задач мониторинга, без тяжелого и среднего вооружения. Также их должно быть какое-то ограниченное количество», — сказал депутат.

Важным условием он назвал недопустимость участия иностранцев в каких-либо боевых действиях. Они, как подчеркнул политик, должны ограничиваться задачами мониторинга на основе Устава ООН.

«Конечно, мы понимаем, что мониторинг необходим. И доверять ему должны обе стороны», — добавил Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение на Украине отменят тогда, когда Киев получит гарантии безопасности, включающие присутствие и мониторинг партнеров страны. По словам Зеленского, гарантии безопасности, которые собирается предоставить «коалиция желающих», должны быть поддержаны парламентариями этих стран.

