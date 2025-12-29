Реклама

12:45, 29 декабря 2025

Зеленский высказался об отмене военного положения

Зеленский: Военное положение отменят, когда Киев получит гарантии безопасности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Военное положение на Украине отменят тогда, когда Киев получит гарантии безопасности. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передают «Новости Украины» в Telegram-канале.

«Военное положение закончится, когда у Украины появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров», — высказался он.

По словам Зеленского, гарантии безопасности, которые собирается предоставить «коалиция желающих», должны быть поддержаны парламентариями этих стран. Одной из гарантий Зеленский видит присутствие международных войск на Украине.

В воскресенье, 28 декабря, Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам переговоров он заявил, что мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов.

