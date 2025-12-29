В России высказались об урегулировании конфликта на Украине

Косачев: Договоренности не должны достигаться с зависимым руководством Украины

Договоренности по урегулированию конфликта не должны достигаться с зависимым от Запада руководством Украины. Такую позицию высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

По словам парламентария, руководство Украины при любых результатах потенциальных выборов еще долго не сможет принимать самостоятельные решения. В этой связи он заявил, что на сегодняшний день важно продвижение переговоров при активной роли администрации президента США Дональда Трампа.

«Прежде всего — нейтрализация всех "мин", которые европейцы и Киев раз за разом закладывают в любые планы [урегулирования конфликта], прикрывая заведомо неприемлемые для России пункты десятками менее значимых», — обозначил Косачев.

Политик также высказал мнение, что Киев не рассматривает всерьез возможность военной победы над Москвой, поэтому делает ставку на террор.

«Ему важнее медийный эффект, что в полной мере соответствует логике классических террористов: устрашение важнее прямого ущерба. Это позволяет поддерживать военную истерию и неоправданный оптимизм в украинском обществе, на которых все еще держится киевский режим», — заключил Косачев.

Ранее состоялась встреча Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. По ее итогам президент США заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде.