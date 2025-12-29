Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 29 декабря 2025Экономика

В российском городе замер рынок элитной недвижимости

Брокер Бибиков: В Екатеринбурге снизился объем продаж на рынке элитного жилья
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Екатеринбурге в 2025 году произошел спад на рынке элитного жилья. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление брокера по элитной недвижимости Геннадия Бибикова.

По сравнению с 2024 годом рынок сузился, отметил собеседник издания. Это затронуло все стороны, утверждает он — уменьшилось количество продавцов и покупателей дорогих квартир, снизилось общее число сделок. Срок экспозиции такого жилья вырос: собственники не хотят реализовывать его по низким ценам, и могут долго ждать подходящего покупателя, готового заплатить рыночную стоимость.

Сегодняшние тенденции Бибиков связывает с низкой доступностью ипотеки (той, что идет не по льготным программам) и не самыми позитивными ожиданиями от 2026 года.

Ранее сообщалось о падении спроса на элитное жилье в Москве. В январе-ноябре количество сделок по новостройкам премиум- и делюкс-класса в Центральном административном округе (ЦАО) уменьшилось на 7,6 процента. В старой Москве показатель за одиннадцать месяцев просел на 3,8 процента, подсчитали в «НДВ супермаркет недвижимости».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    В Германии оценили усилия Трампа по урегулированию на Украине

    Россияне стали реже покупать один новогодний товар

    Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

    Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok