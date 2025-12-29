В российском городе замер рынок элитной недвижимости

Брокер Бибиков: В Екатеринбурге снизился объем продаж на рынке элитного жилья

В Екатеринбурге в 2025 году произошел спад на рынке элитного жилья. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление брокера по элитной недвижимости Геннадия Бибикова.

По сравнению с 2024 годом рынок сузился, отметил собеседник издания. Это затронуло все стороны, утверждает он — уменьшилось количество продавцов и покупателей дорогих квартир, снизилось общее число сделок. Срок экспозиции такого жилья вырос: собственники не хотят реализовывать его по низким ценам, и могут долго ждать подходящего покупателя, готового заплатить рыночную стоимость.

Сегодняшние тенденции Бибиков связывает с низкой доступностью ипотеки (той, что идет не по льготным программам) и не самыми позитивными ожиданиями от 2026 года.

Ранее сообщалось о падении спроса на элитное жилье в Москве. В январе-ноябре количество сделок по новостройкам премиум- и делюкс-класса в Центральном административном округе (ЦАО) уменьшилось на 7,6 процента. В старой Москве показатель за одиннадцать месяцев просел на 3,8 процента, подсчитали в «НДВ супермаркет недвижимости».