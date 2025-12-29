В российском регионе вскрыли схему хищения 84 миллионов рублей материнского капитала

В Забайкалье пресекли схему хищения средств материнского капитала

В Забайкальском крае предстанут перед судом 13 фигурантов уголовного дела о хищении средств материнского капитала на 84 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в 2022-2023 года банда риелторов находила в крае семи, имевшие право на получение материнского капитала с ними заключались фиктивные договоры ипотечного займа на покупку земельных участков в ипотеку. При этом стоимость этих участков и расположенной на них недвижимости была сильно завышена.

После одобрения заявок и перевода материнского капитала для погашения долгов, риелторы незаконно собирали комиссию за свою работу от 100 до 150 тысяч рублей с каждого получателя мер поддержки.

