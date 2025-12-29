Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:14, 29 декабря 2025Силовые структуры

В российском регионе вскрыли схему хищения 84 миллионов рублей материнского капитала

В Забайкалье пресекли схему хищения средств материнского капитала
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Забайкальском крае предстанут перед судом 13 фигурантов уголовного дела о хищении средств материнского капитала на 84 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в 2022-2023 года банда риелторов находила в крае семи, имевшие право на получение материнского капитала с ними заключались фиктивные договоры ипотечного займа на покупку земельных участков в ипотеку. При этом стоимость этих участков и расположенной на них недвижимости была сильно завышена.

После одобрения заявок и перевода материнского капитала для погашения долгов, риелторы незаконно собирали комиссию за свою работу от 100 до 150 тысяч рублей с каждого получателя мер поддержки.

27 декабря в Госдуме раскрыли размер материнского капитала в 2026 году

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    ВСУ потеряли целую штурмовую группу около Лимана

    В российском регионе вскрыли схему хищения 84 миллионов рублей материнского капитала

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в микрошортах пришла на тренировку

    Людям с праздничным похмельем посоветовали идеальную позу для секса

    Учительница заманила школьницу в свой дом и сделала ее секс-рабыней

    Россиянка приняла роды на снегу у брошенной мужем незнакомки и спасла две жизни

    В Британии назвали неожиданную цель встречи Зеленского с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok