В США заявили о скором завершении украинского конфликта

Аналитик Эпископос признал, что конфликт на Украине близок к завершению

Конфликт на Украине близок к завершению, поскольку дипломатические усилия сторон вывели переговорный трек на необратимый путь разрешения кризиса. Об этом сообщил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, его цитирует ТАСС.

«Белый дом и его партнеры вложили столько энергии и ресурсов, был достигнут настолько содержательный прогресс в движении к рамочной договоренности, что война, возможно, выходит на необратимый путь завершения», — признал американский аналитик.

По словам Эпископоса, именно усилия Белого дома и конкретно президента США Дональда Трампа «сгенерировали быстрое масштабное укрепление позитивного дипломатического импульса».

Ранее состоялась встреча Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По ее итогам американский лидер заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде.