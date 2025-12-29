В ЮАР пройдут совместные учения с Россией и Китаем

News 24: Совместные военно-морские учения КНР, РФ и ЮАР пройдут в начале января

Совместные военно-морские учения Китая, России и ЮАР Mosi 3 («Дым-3») пройдут в акватории Южной Атлантики в начале января 2026 года. Об этом сообщил южноафриканский портал News 24 со ссылкой на источники.

Уточняется, что маневры начнутся 6 января и закончатся 9 января вблизи мыса Доброй Надежды у Кейптауна. Помимо КНР, ЮАР и РФ в учениях примут участие боевые корабли Ирана. Кроме того, в заключительной фазе могут присоединиться корабли Индонезии и Эфиопии.

В начале декабря 2025 года на территории России Москва и Пекин провели третьи совместные противоракетные учения. Отмечается, что они не были нацелены на какую-либо третью сторону.