Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:58, 29 декабря 2025Мир

В ЮАР пройдут совместные учения с Россией и Китаем

News 24: Совместные военно-морские учения КНР, РФ и ЮАР пройдут в начале января
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Совместные военно-морские учения Китая, России и ЮАР Mosi 3 («Дым-3») пройдут в акватории Южной Атлантики в начале января 2026 года. Об этом сообщил южноафриканский портал News 24 со ссылкой на источники.

Уточняется, что маневры начнутся 6 января и закончатся 9 января вблизи мыса Доброй Надежды у Кейптауна. Помимо КНР, ЮАР и РФ в учениях примут участие боевые корабли Ирана. Кроме того, в заключительной фазе могут присоединиться корабли Индонезии и Эфиопии.

В начале декабря 2025 года на территории России Москва и Пекин провели третьи совместные противоракетные учения. Отмечается, что они не были нацелены на какую-либо третью сторону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Зеленский высказался об отмене военного положения

    Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину

    Зеленский раскрыл детали переговоров по территориям

    Радиостанция Судного дня передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok