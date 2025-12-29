Владельцы отеля в Индии похитили 15 девушек и принудили их к проституции

Владельцы отеля в индийском городе Раджгир принудили 15 девушек к проституции

Владельцы отеля в индийском городе Раджгир похитили 15 девушек и принудили их к проституции за минимальную оплату. Об этом сообщает Patna Press.

Уточняется, что жертв заманивали в город из других штатов Индии под предлогом работы танцовщицами, а затем запирали в гостинице Residency. По подозрению в организации проституции арестованы трое мужчин. Ведется расследование дела.

Ранее в индийском округе Надия владелец отеля сделал из иностранки проститутку и продавал ее гостям. Уточняется, что 22-летнюю девушку из Бангладеш заманили в Индию обещаниями работы, а затем продали в рабство хозяину гостиницы «Кали Ма» в Бахадурпуре.