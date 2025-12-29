ВС России взяли в плен отправленных с особым заданием в Купянск бойцов ВСУ

Минобороны: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ, отправленных в Купянск для фото

Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен украинских бойцов, которым командование ВСУ поручило сделать фотографии в Купянске, доказывающие присутствие украинской армии в городе. Об этом сообщил пленный украинский военный с позывным «Гусар» на видео Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Украинский военнослужащий заявил, что добирался больше трех суток до Купянска, где ему приказали сделать постановочную фотосессию.

«Мы шли трое суток до назначенной цели. И видели много тел, сожженной техники. Не осталось сил больше держаться. Поэтому мы решили сдаться», — рассказал военнопленный.

Он заявил, что командование поручило ему с сослуживцами незаметно проникнуть в Купянск и сделать видеосъемку, чтобы создать доказательства якобы присутствия ВСУ в городе. Украинский военный посчитал, что ему удалось покинуть точку незаметно, но российские военнослужащие взяли их группу в окружение.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались прорваться в Купянск дважды за сутки. Минобороны заявило, что формирования 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ пытались прорвать оборону в районе Подолы и Нечволодовки Харьковской области.