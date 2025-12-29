Названы условия проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского

Политолог Журавлев допустил трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского

Встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского ничего не может остановить, вопрос в том, есть ли что на ней обсуждать, считает политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условия проведения трехсторонних переговоров лидеров стран.

Ранее Трамп допустил возможность проведения встречи с участием Путина и Зеленского. По его словам, переговоры могут состояться в «подходящее время».

«[Трехсторонняя встреча возможна], если будет, о чем говорить, либо если Трамп настоит по принципу: чай, не побьете друг друга — вынуждены будете прямо на встрече вырабатывать договоренности», — полагает политолог.

Главная проблема, по словам эксперта, заключается в том, что Россия не может отступить от своей позиции, а Украина — от своей, и совместить две этих позиции невозможно.

«Может быть, Трамп надеется на личное обаяние, что встретятся три человека, плеваться друг другу в лицо не станут и вынуждены будут выйти на какую-то договоренность. Так бывает в дипломатии, когда объективных оснований вроде бы нет, но поскольку не будешь же ты человека кофе поливать, приходится что-то говорить. Но на это слабенькая довольно надежда, потому что тут же прибегут европейцы и начнется собачья свадьба. Смысл в этом есть, но очень слабенький, чисто психологический. Как мы в 50-е годы XX века встречались с американцами, ни о чем не договаривались, но сам факт встречи как-то смягчал отношения», — поделился Журавлев.

До этого Трамп заявлял о напряжении в отношениях между Путиным и Зеленским. По его словам, они испытывают неприязнь друг к другу, что усложняет мирный процесс.

