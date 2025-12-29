Реклама

16:52, 29 декабря 2025Наука и техника

Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

PLOS ONE: Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Разговор во время выполнения зрительно-моторных задач (например, за рулем) создает когнитивную нагрузку, способную нарушать работу глаз. К такому выводу пришли ученые из Университета здравоохранения Фудзиты. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что даже обычная беседа замедляет ключевые этапы движения глаз, необходимые для своевременного восприятия окружающей обстановки, в том числе при вождении.

В эксперименте с участием 30 здоровых добровольцев исследователи сравнили движения глаз в трех условиях: во время разговора, при пассивном прослушивании текста и без дополнительной нагрузки. Оказалось, что именно разговор — а не просто слуховое восприятие — увеличивал время реакции взгляда, замедлял его перемещение к цели и ухудшал фиксацию на объекте. Все эти задержки возникали уже на ранних этапах зрительной обработки.

По словам авторов, хотя каждая отдельная задержка невелика, в реальных условиях они могут суммироваться и приводить к более позднему обнаружению опасностей — пешеходов, препятствий или сигналов на дороге. Это особенно важно, поскольку около 90 процентов информации, необходимой для безопасного вождения, человек получает через зрение.

Исследование подтверждает, что разговор, в том числе по громкой связи, способен незаметно ухудшать зрительно-моторные механизмы еще до этапов распознавания и принятия решений. Авторы подчеркивают: когнитивная нагрузка от беседы может быть одним из факторов, повышающих риск ошибок и аварий в сложных ситуациях.

Ранее ученые выяснили, что диабет второго типа начинает воздействовать на зрение раньше, чем это фиксируют стандартные офтальмологические обследования.

