02:18, 29 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский оговорился во время пресс-конференции с Трампом

Зеленский оговорился в ходе пресс-конференции с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оговорился, назвав страну «землей многих генералов» во время обсуждения территориального вопроса в рамках плана мирного урегулирования конфликта. Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Глава Украины перепутал слова generals («генералы») и generations («поколения»), позже исправив ошибку.

«Для нашего общества, конечно, очень сложно выбирать и голосовать [по территориальным вопросам], потому что это его земля — земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов... поколений», — высказался он.

Ранее Трамп пристыдил американцев, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист отметил, что на Украине воюют более ста граждан США, после чего спросил у американского лидера, какое послание он хотел бы им передать. «Что за стыд, вы умираете за чужую страну», — ответил президент.

