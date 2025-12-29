Зеленский позвонил Уиткоффу параллельно разговору Путина и Трампа

Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, пока параллельно шел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Только что, по пути на Украину, мы провели беседу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. К разговору также присоединился президент Украины Владимир Зеленский», — приводит издание слова главы украинской переговорной группы Рустема Умерова.

Умеров также добавил, что украинская сторона продолжит консультации со странами Европы пока ведет переговоры с Соединенными Штатами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин и Трамп провели «позитивный» телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины. При этом представитель администрации не указала каких-либо деталей состоявшейся беседы глав государств.