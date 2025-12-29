Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 29 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский позвонил Уиткоффу параллельно разговору Путина и Трампа

Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, пока параллельно шел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Только что, по пути на Украину, мы провели беседу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. К разговору также присоединился президент Украины Владимир Зеленский», — приводит издание слова главы украинской переговорной группы Рустема Умерова.

Умеров также добавил, что украинская сторона продолжит консультации со странами Европы пока ведет переговоры с Соединенными Штатами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин и Трамп провели «позитивный» телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины. При этом представитель администрации не указала каких-либо деталей состоявшейся беседы глав государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

    Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

    На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

    Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

    Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok