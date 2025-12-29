Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 29 декабря 2025Мир

Зеленского на переговорах посадили напротив портрета покойного монарха

Зеленского на переговорах во Флориде посадили напротив портрета Елизаветы II
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в резиденцию американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) для переговоров, посадили напротив портрета покойного монарха. Речь об изображении королевы Великобритании Елизаветы II, это заметило РИА Новости.

Встреча глав государств и других участников переговорного процесса состоялась в обеденном зале, она продолжалась более 1,5 часа. Портрет Елизаветы II оказался перед лицами всей украинской делегации.

До этого Дональд Трамп рассказывал, что его мать Мэри, которая родилась в Шотландии, являлась большой поклонницей покойной королевы.

Ранее журналисты задали Трампу вопрос, возможна ли встреча главы Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным. После этого Зеленский перестал улыбаться и поник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Самый дорогой смартфон Samsung провалил тест на прочность

    В США спрогнозировали сроки урегулирования конфликта на Украине

    На Западе назвали «срок годности» Украины

    В Московский зоопарк привезли обитателей Австралии

    Глава Дагестана возмутился сыном местного чиновника

    В США назвали «театром» встречу Трампа и Зеленского

    57-летняя супермодель в откровенном купальнике искупалась в ледяной воде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok