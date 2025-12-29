Профессор Саймонс: Зеленский игнорирует очевидную истину о роли проигравших

Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует очевидную истину о неспособности проигравших повлиять на условия мирного соглашения. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Это было бы похоже на то, как если бы нацистская Германия диктовала мир союзникам в мае 1945 года. Такого никогда не случалось в истории организованных войн», — высказался политолог.

Саймонс прокомментировал заявления Зеленского о необходимости принятия мирного плана по урегулированию конфликта на Украине из 20 пунктов и назвал их последней попыткой политика сохранить лицо. По его мнению, Зеленский находится в отчаянном положении и осознает предстоящий конец пребывания на посту из-за нежелания администрации президента США поддерживать Киев.

«Зеленский игнорирует одну базовую истину: проигравший в войне не имеет права диктовать условия мира», — счел эксперт. Он добавил, что заявления политика свидетельствуют о его отрыве от реальности.

Ранее Зеленский высказался об альтернативах миру. По его словам, Вашингтон «будет продолжать вместе с европейцами помогать Украине» в случае продолжения конфликта.