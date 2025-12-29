Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:21, 29 декабря 2025Ценности

Жена владельца российских похоронных бюро в откровенном образе отметила день рождения

Светская львица Виктория Шелягова в мини-юбке покаталась на плечах у мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @vshelyagova

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова в откровенном образе отметила день рождения. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Светская львица отпраздновала 52-летие в центре Москвы. В качестве одного из нарядов для торжества она выбрала украшенный пайетками костюм, который состоял из кроп-топа с тонкими бретелями и мини-юбки с разрезом. Также блогерша надела черные колготки в крупную сетку и широкий серебристый чокер.

При этом она покаталась на плечах у мужчин, исполнив танец с профессиональными артистами.

Ранее в декабре Виктория Шелягова в прозрачном платье пришла на вечеринку по случаю дня рождения журнала «Москвичка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

    Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

    На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

    Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

    Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok