Жена владельца российских похоронных бюро в откровенном образе отметила день рождения

Светская львица Виктория Шелягова в мини-юбке покаталась на плечах у мужчин

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова в откровенном образе отметила день рождения. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Светская львица отпраздновала 52-летие в центре Москвы. В качестве одного из нарядов для торжества она выбрала украшенный пайетками костюм, который состоял из кроп-топа с тонкими бретелями и мини-юбки с разрезом. Также блогерша надела черные колготки в крупную сетку и широкий серебристый чокер.

При этом она покаталась на плечах у мужчин, исполнив танец с профессиональными артистами.

Ранее в декабре Виктория Шелягова в прозрачном платье пришла на вечеринку по случаю дня рождения журнала «Москвичка».