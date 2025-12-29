Женщина оказалась на грани смерти и увидела будущие войны и голод

Канадка оказалась на грани смерти и увидела гражданские войны будущего

Жительница Канады оказалась на грани смерти из-за легочной эмболии и увидела своих покойных родных и картины будущего. Об этом пишет Daily Star.

Хизер Мэй из Ванкувера оказалась в больнице из-за оторвавшегося тромба. По словам женщины, в машине скорой помощи по дороге в клинику ее сознание провалилось в абсолютную тьму. «Назовите это бездной или пустотой, потому что я не знаю, как это описать. Но там было очень комфортно, несмотря на полную темноту», — поделилась воспоминаниями женщина.

Мэй добавила, что это темное пространство было совершенно безразмерным, а она как будто плыла по озеру в полном одиночестве. Затем она увидела небольшую точку света и почувствовала, что ее поднимает и затягивает в некий тоннель. Затем, по словам Мэй, перед ней появились около ста человек, и все они были ее ушедшими родственниками. От них канадка получила некий золотой шар, в котором увидела страшные картины будущего. «Множество гражданских войн... Много голода», — описала женщина свое видение. Мэй добавила, что люди из ее видения хотели быть услышанными и добивались равенства.

Вскоре она пришла в себя. С тех пор Мэй считает, что люди должны положить конец конфликтам между разными культурами и стремиться к общей цели.

Ранее сообщалось, что известный автор книг для детей и подростков из США дважды за 20 лет пережила околосмертный опыт и рассказала об увиденном. Женщина призналась, что испытывала чувство глубокого умиротворения.