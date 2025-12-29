Живов рассказал о происходящем на фронте в новогоднюю ночь

Живов: В новогоднюю ночь боевые действия в зоне СВО продолжаются

Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) продолжаются и в новогоднюю ночь. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Живов, передает «АиФ».

«Возможно, может стать потише на какое-то время, потому что с обеих сторон все же хотят как-то символически отметить наступление нового года», — рассказал эксперт.

По его словам, никаких экстраординарных прекращений огня не происходит, а договор о временном перемирии на определенном участке может происходить только при команде сверху и указе президента России Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет мира, а не перемирия ради передышки Украины во время Рождества. Объявить перемирие на католическое Рождество предложил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.