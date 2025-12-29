Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 29 декабря 2025Бывший СССР

Живов рассказал о происходящем на фронте в новогоднюю ночь

Живов: В новогоднюю ночь боевые действия в зоне СВО продолжаются
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) продолжаются и в новогоднюю ночь. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Живов, передает «АиФ».

«Возможно, может стать потише на какое-то время, потому что с обеих сторон все же хотят как-то символически отметить наступление нового года», — рассказал эксперт.

По его словам, никаких экстраординарных прекращений огня не происходит, а договор о временном перемирии на определенном участке может происходить только при команде сверху и указе президента России Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет мира, а не перемирия ради передышки Украины во время Рождества. Объявить перемирие на католическое Рождество предложил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Поколотившего секретаря российского посольства в Литве приговорили к колонии

    Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok