Зоозащитники раскритиковали Ким Кардашьян за подарки детям на Рождество

Глава PETA Ньюкирк осудила Кардашьян за покупку породистых щенков детям

Зоозащитники раскритиковали американскую телезвезду Ким Кардашьян за подарки детям на Рождество. Соответствующее заявление приводит Daily Mail.

Глава PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») Ингрид Ньюкирк обратила внимание на новый выпуск реалити-шоу The Kardashians («Кардашьяны»). В нем бизнесвумен подарила каждому ребенку по щенку померанского шпица. В эпизоде знаменитость отметила, что покупала их у заводчика.

Ньюкирк осудила предпринимательницу, а также ее сестру Хлои Кардашьян, которая также приобрела породистую собаку для своих детей. «Щенки — это не плюшевые игрушки. (...). Игнорировать кризис бездомных животных — это непростительно бессердечно, поэтому мы просим Ким и Хлои, которые так поступили, позвонить в PETA или в местный приют в следующий раз, когда они захотят взять животное к себе домой. Кроме того, они могут попытаться исправить ситуацию сейчас, отправив своих детей поработать волонтерами в местный приют, принять участие в акции по усыновлению животных в местном приюте или хотя бы один день стерилизации, чтобы помочь остановить растущий кризис бездомных щенков», — подчеркнула она.

В декабре прошлого года зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за новую коллекцию купальников и нижнего белья ее бренда Skims.