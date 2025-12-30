Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:01, 30 декабря 2025Силовые структуры

18-летнюю россиянку арестовали за подготовку подрыва офицера Минобороны

На Ставрополье арестовали готовившую подрыв офицера Минобороны девушку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В Ставропольском крае суд арестовал 18-летнюю девушку, готовившую покушение на офицера Минобороны России по заданию телефонных мошенников. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемую в СИЗО на время расследования уголовного дела по статье о теракте.

18-летняя россиянка оказалась под влиянием работавших на украинские спецслужбы мошенников, которые угрожали ей уголовным преследованием и убедили взять самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и закрепить бомбу на одной из машин, припаркованных рядом с воинской частью.

Теракт своевременно пресекли сотрудники российского ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Переезд Долиной затянулся более чем на два дня

    Немцев призвали готовиться к неприятным решениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok