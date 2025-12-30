18-летнюю россиянку арестовали за подготовку подрыва офицера Минобороны

На Ставрополье арестовали готовившую подрыв офицера Минобороны девушку

В Ставропольском крае суд арестовал 18-летнюю девушку, готовившую покушение на офицера Минобороны России по заданию телефонных мошенников. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемую в СИЗО на время расследования уголовного дела по статье о теракте.

18-летняя россиянка оказалась под влиянием работавших на украинские спецслужбы мошенников, которые угрожали ей уголовным преследованием и убедили взять самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и закрепить бомбу на одной из машин, припаркованных рядом с воинской частью.

Теракт своевременно пресекли сотрудники российского ФСБ.

