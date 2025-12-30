Афера на лекарствах принесла главврачу российской больницы почти 200 миллионов рублей

В Пскове арестовали главврача инфекционной больницы по делу о 197 млн рублей

В Пскове арестовали главного врача инфекционной больницы по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов региона сообщает ТАСС.

Как установил суд, обвиняемая Анастасия Повторейко с января 2023-го по октябрь 2024 года заставляла подчиненных вносить в медицинские документы фиктивные сведения о приобретении дорогостоящих лекарств. Затем завышенные счета направлялись в фонд обязательного страхования региона. Таким образом афера принесла 197 миллионов рублей, которые неправомерно перечислили медучреждению.

Ранее вскрылось участие бывшего министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева в преступной афере с лекарствами.

