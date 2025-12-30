Реклама

09:49, 30 декабря 2025Силовые структуры

Антироссийские взгляды оценили на 14 лет в российской колонии

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 14 лет колонии за госизмену в пользу ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 44-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре за его антироссийские взгляды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в феврале 2022 года мужчина увидел в соцсети призывы к финансовой помощи Украине с банковскими реквизитами. Он, следуя своим антироссийским взглядам, перечислил по ним денежные средства для приобретения Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия и  боеприпасов.

Перевод россиянина выявили сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю и привлекли его к уголовной ответственности за финансирование иностранного государства против интересов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Вологде женщину приговорили к 13 годам колонии за госизмену. 33-летняя женщина с июня 2022 по июль 2023 года 11 раз осуществляла переводы денег на счет ВСУ для закупки ими вооружения, боеприпасов и экипировки.

