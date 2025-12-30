Арестович: Атака на резиденцию Путина является игрой Зеленского против Трампа

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является частью игры президента страны Владимира Зеленского против главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он назвал атаку «грандиозной провокацией против самого факта переговоров и посреднической миссии Трампа». По мнению Арестовича, украинский президент играет против своего американского коллеги при поддержке европейских стран и пытается затянуть переговоры до промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые могут оказаться неудачными для действующей администрации.

«Получается, что Трамп выглядит полностью дискредитированным джентльменом в этой ситуации, неспособным обеспечить качественное прохождение переговоров и отсутствие провокаций, при том что он, скорее всего, обещал визави второй стороне, что действия против сути и содержания переговоров предприняты не будут», — подчеркнул он.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские войска атаковали резиденцию российского лидера в ночь с 28 на 29 декабря. По его словам, на объект был направлен 91 ударный беспилотник.

