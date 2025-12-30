Реклама

Аргентинский историк назвал цель атаки ВСУ на резиденцию Путина

Возняк: ВСУ атаковали резиденцию президента Путина для срыва переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали резиденцию президента России Владимира Путина для затруднения переговоров на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) России на поле боя. Об этом заявил аргентинский историк Хорхе Возняк, передает РИА Новости.

«По мере того, как конфликт становится все более неблагоприятным для Украины, ее ресурсы будут все больше направляться на то, чтобы ситуация завязла, осложнились переговоры, либо чтобы спровоцировать чрезмерную реакцию со стороны российского правительства», — прокомментировал действия ВСУ историк.

Возняк добавил, что Украина начнет чаще предпринимать попытки атаковать Россию, поскольку Киев заинтересован в продолжении конфликта. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский не имеет полного контроля над ситуацией в стране. Историк отметил, что на Украине существуют группировки, которые будут добиваться продолжения военного конфликта любыми способами.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет выходить из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, но будет вести его преимущественно с представителями США. Однако представитель Кремля не смог ответить, насколько действия ВСУ отбросили назад процесс по разрешению кризиса на Украине.

