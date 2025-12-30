Реклама

07:31, 30 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее цен на авто в 2026 году

Финэксперт Волкова: Автомобили подорожают в 2026 году на 5-15 процентов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2026 году динамика цен на новые и подержанные автомобили будет зависеть от нескольких ключевых факторов, которые уже сейчас формируют ожидания участников рынка, сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова. Прогнозом о стоимости автомобилей в будущем она поделилась с «Лентой.ру».

Во-первых, 1 декабря вступили в силу новые таможенные пошлины, указала эксперт. По оценкам автодилеров, это приведет к повышению цен примерно на 5 процентов, и рынок воспринимает эту величину как базовый ориентир, рассказала Волкова. Во-вторых, сохраняется влияние общей инфляции и удорожания стоимости жизни, добавила она.

«Если макроэкономическая ситуация останется стабильной и не произойдет резкого ослабления рубля, совокупный рост цен в 2026 году может составить 5-10 процентов. Сценарий меняется, если реализуются прогнозы экспертов относительно курса: при ослаблении рубля до 95-96 рублей за доллар автомобили, как импортный товар, подорожают сильнее. В этом случае рост может достигнуть около 15 процентов, поскольку валютный курс является одним из ключевых факторов ценообразования», — высказалась эксперт.

По словам собеседницы «Ленты.ру», цены на подержанные автомобили, как правило, следуют за рынком новых. Поэтому при удорожании новых моделей стоимость «вторички» также повышается, зачастую с более быстрым откликом, отметила она.

Ранее глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о том, что в Госдуме обсуждают вариант распространения периода охлаждения для борьбы с мошеннической «схемой Долиной» на сделки с автомобилями.

