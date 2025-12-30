Ближневосточная страна ударила по Йемену из-за ссоры с союзником

WSJ: Саудовская Аравия ударила по порту Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ

Саудовская Аравия ударила по крупнейшему порту Йемена на Аравийском море Мукалла из-за поставок оружия из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил официального представителя вооруженных сил Саудовской Аравии генерал-майора Турки аль-Малики, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам саудовских официальных лиц, оружие и техника, по которым нанесли удары, были выгружены с двух кораблей, которые вышли из порта Фуджейра в ОАЭ и отключили свои системы слежения.

Саудовские власти заявили, что оружие предназначалось для поддержки Южного переходного совета — группировки, выступающей за создание отдельного государства на северо-западе Йемена, за последние недели группировка захватила территорию, обеспечив себе контроль над районами вдоль границы с Саудовской Аравией.

Издание отмечает, что удар привел к эскалации напряженности между двумя союзниками в Персидском заливе, которые все больше расходятся во мнениях относительно целей продолжающейся гражданской войны в Йемене.

