Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 30 декабря 2025Мир

Ближневосточная страна ударила по Йемену из-за ссоры с союзником

WSJ: Саудовская Аравия ударила по порту Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Турки аль-Малики

Турки аль-Малики. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Саудовская Аравия ударила по крупнейшему порту Йемена на Аравийском море Мукалла из-за поставок оружия из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил официального представителя вооруженных сил Саудовской Аравии генерал-майора Турки аль-Малики, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам саудовских официальных лиц, оружие и техника, по которым нанесли удары, были выгружены с двух кораблей, которые вышли из порта Фуджейра в ОАЭ и отключили свои системы слежения.

Саудовские власти заявили, что оружие предназначалось для поддержки Южного переходного совета — группировки, выступающей за создание отдельного государства на северо-западе Йемена, за последние недели группировка захватила территорию, обеспечив себе контроль над районами вдоль границы с Саудовской Аравией.

Издание отмечает, что удар привел к эскалации напряженности между двумя союзниками в Персидском заливе, которые все больше расходятся во мнениях относительно целей продолжающейся гражданской войны в Йемене.

Ранее военнослужащие армии США нанесли удар по причалу на побережье Венесуэлы. Удар пришелся по объекту, который, по мнению американских властей, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их контрабанды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok