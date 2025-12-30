Реклама

Экономика
16:45, 30 декабря 2025Экономика

BMW защитит механическую трансмиссию от лихачей

BMW доработает механическую коробку передач
Светлана Ходос

Фото: Thomas Peter / Reuters

Большая часть европейских автопроизводителей сегодня отказалась от использования механической трансмиссии на своих машинах. Одной из немногих компаний, которая продолжает предлагать клиентам автомобили с такой коробкой передач, стал BMW. Сейчас же баварцы представили патент, который предохраняет агрегат от одной из наиболее распространенных поломок. Об этом пишет сайт CarBuzz.

Механическая коробка передач ставится на спортивные Z4, M2, M3 и M4 — это мощные модели, водители которых, как правило, ездят достаточно активно. При этом в компании отмечают, что сидящие за рулем люди нередко ошибаются в выборе передачи при ускорении и переключаются не на повышенную, а на пониженную передачу, что крайне вредно и для самой трансмиссии, и для двигателя.

Сама ошибка, кстати, получила название money shift как раз из-за дорогостоящего ремонта выходящих из строя компонентов. Так, если вместо четвертой передачи включить вторую, резкое повышение оборотов часто становится причиной поломок.

Избежать проблемы должна помочь новая технология, которую производитель намерен запатентовать. Она предполагает наличие датчиков, а также блокирующий механизм, контролирующий состояние агрегата. Последний будет работать по тому же принципу, что и используемый для предотвращения случайного включения задней передачи.

Таким образом, электроника будет контролировать обороты двигателя и выбранную передачу и физически блокировать включение неправильной передачи, если это может повредить трансмиссию.

Сроки появления новой технологии на серийных автомобилях BMW пока не раскрываются. Не исключено, что первыми ее получат M3 и М4 будущего поколения, работа над которыми уже ведется.

