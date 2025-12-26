В России значительно выросли продажи премиальных машин

«Известия»: Эксперты назвали причины роста продаж дорогих автомобилей из Европы

Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам одиннадцати месяцев этого года сократился в целом на 17,8 процента. При этом эксперты фиксируют в стране уверенный рост продаж премиальных и люксовых машин европейского производства, пишут «Известия».

Популярность дорогих автомобилей из Европы заметно увеличилась, причем по отдельным моделям количество продаж оказалось даже выше, чем до введения ограничений. За отчетный период россияне стали на 31,2 процента чаще покупать новые автомобили BMW. Реализация этой марки превысила 14,2 тысячи единиц против 10,8 тысячи годом ранее. Продажи Mercedes-Benz выросли на 25,9 процента, достигнув почти 8 тысяч машин.

Положительную динамику также показали марки Audi (на 25,4 процента, до 3,6 тысячи единиц), Porsche (на 5,7 процента, до 2055 единиц) и Lamborghini (на 5,9 процента, до 143 единиц). Особенно выделяются показатели Ferrari (на 75,6 процента, до 72 единиц) и Rolls-Royce (на 62,7 процента, до 205 единиц). Контраст еще заметнее на фоне резкого снижения продаж премиальных моделей китайских брендов.

По ряду позиций результаты оказались лучше, чем за аналогичный период 2021 года, когда запреты на прямые поставки из Евросоюза еще не действовали. Например, в этом году было продано 1726 внедорожников Mercedes-Benz G-Class, что на 37 машин больше, чем четыре года назад. Значительно превысили докризисный уровень продажи Audi SQ8 (211 против 152), Audi RSQ8 (258 против 53), а также спортивных моделей BMW M3 и M4. Каждой из них было реализовано по 124 экземпляра, тогда как в 2021 году показатели составили 11 и 49 автомобилей соответственно.

Партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто подчеркнул, что в России всегда существовала и продолжает расширяться категория состоятельных клиентов, для которых основным критерием выбора является престиж бренда, а не ограничения, цена или условия гарантии. Он также добавил, что росту продаж в этом году могло поспособствовать изменение методики расчета утилизационного сбора, которое с 1 декабря привело к его увеличению для мощных автомобилей.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что для определенного круга покупателей премиальный автомобиль является не просто средством передвижения, а показателем статуса.

Вопросы сложной логистики, схем ввоза и отсутствия гарантии отошли для этой категории покупателей на задний план, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, за прошедшие два года в крупных городах полностью наладилась инфраструктура для обслуживания и ремонта европейских машин премиум-класса, включая отлаженные каналы поставки запчастей.

