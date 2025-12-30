Реклама

18:34, 30 декабря 2025

Более сотни пассажиров застряли на двое суток на круизном лайнере из-за кораллового рифа

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Noble Caledonia / YouTube

Более сотни пассажиров застряли на двое суток на круизном лайнере у берегов Папуа-Новой Гвинеи из-за кораллового рифа. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 27 декабря. В тот день австралийский круизный лайнер Coral Adventurer врезался в коралловый риф. В результате этого на нем застряли более 120 человек. Среди них — 80 пассажиров и 44 члена экипажа. Сообщается, что никто из них не пострадал.

Однако судно не могут эвакуировать с места происшествия уже почти четыре дня. 28 декабря в район был отправлен буксир, но снять судно с рифа не удалось. Также компания приняла решение отменить оставшуюся часть круиза. Пассажиров доставят самолетом в Кэрнс (Австралия), откуда судно отплыло 18 декабря.

Ранее три десятка туристов оказались в открытом море на тонущем катере в Таиланде. Судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет.

