Более сотни пассажиров застряли на двое суток на круизном лайнере из-за кораллового рифа

People: Лайнер с 120 пассажирами врезался в риф у Папуа-Новой Гвинеи

Более сотни пассажиров застряли на двое суток на круизном лайнере у берегов Папуа-Новой Гвинеи из-за кораллового рифа. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 27 декабря. В тот день австралийский круизный лайнер Coral Adventurer врезался в коралловый риф. В результате этого на нем застряли более 120 человек. Среди них — 80 пассажиров и 44 члена экипажа. Сообщается, что никто из них не пострадал.

Однако судно не могут эвакуировать с места происшествия уже почти четыре дня. 28 декабря в район был отправлен буксир, но снять судно с рифа не удалось. Также компания приняла решение отменить оставшуюся часть круиза. Пассажиров доставят самолетом в Кэрнс (Австралия), откуда судно отплыло 18 декабря.

